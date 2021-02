‘Invasión’ de arañas causa pánico a quienes ven el video

En la localidad de Sídney, Australia, una mujer se percató que en la habitación de su hija había un grupo de arañas que invadieron el cuarto.

La mujer se percató de la presencia de las arañas y decidió grabar un video para registrar el momento para las redes sociales.

En un inicio la mujer creyó que se trataba de un grupo de 50 o 60 arañas, pero cuando inspeccionó más a fondo la habitación vio que se trababa de una ‘invasión’ mucho más grande de lo que pensaba.

"Should we burn the house down?"



A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf