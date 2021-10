Investigan caso de «síndrome del ano inquieto» por contagio de covid-19

Científicos japoneses publicaron un estudio en el que se habla de una nueva posible secuela del covid-19 a la que los expertos la han denominado «síndrome de ano inquieto».

La investigación publicada en la revista BMC Infectious Diseases habla del primer caso de esta patología de características similares a otra más habitual, que es el síndrome de piernas inquietas (RLS), en un hombre de 77 años de edad que superó el covid-19 tras someterse a un tratamiento específico.

SÍNDROME DEL ANO INQUIETO

En la investigación se detala que el hombre recibió un «tratamiento con favipiravir 200 mg por día, durante 14 días, y dexametasona 6,6 mg por día, durante 5 días”, que le permitió mejorar la función respiratoria normal 21 días después de la admisión.

Pero durante su recuperación sufrió un cuadro de insomnio y ansiedad y posteriormente, no podía permanecer estático en una determinada posición; y mucho menosdormir dado que no se sentía cómodo acostado en la cama. No obstante, semanas después de recibir el alta médica, “comenzó a experimentar un malestar anal profundo e inquieto».

El paciente dijo sentir una necesidad imperante de moverse cuando se encontraba en reposo. Al ponerse en movimiento el síntoma mejoraba pero volvía a aparecer cuando descansaba. El hombre describió una extraña sensación anal. Además, una colonoscopia reveló que presentaba hemorroides internas, sin otras lesiones rectales.

Según describieron los especialistas en BMC Infectious Diseases, el paciente presentó “un malestar anal profundo e inquieto, aproximadamente a 10 cm de la región perineal. Se observaron las siguientes características en la región anal; la necesidad de moverse es esencial, empeorando con el descanso, mejorando con el ejercicio y empeorando por la noche”.

¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON EL COVID-19?

Este es el primer informe de un caso que relaciona el síndrome anal inquieto con la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Según los datos recogidos hasta ahora por este grupo de científicos se ha podido plantear una correlación entre el trastorno neurológico y el contagio del virus; pero sigue sin poder esclarecerse el motivo de que se haya dado esto, desembocando en un síndrome nunca antes registrado.

Por ello, los científicos explican que es necesario una investigación a largo plazo del paciente para determinar con claridad la conexión real entre el covid-19 y la aparición de los síntomas del nuevo síndrome.