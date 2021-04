Io Shirai ejecutó un salto impresionante en la NXT de la WWE

Io Shirai, luchadora de la WWE y perteneciente a la división de NXT, sorprendió a los fanáticos de la lucha libre con un salto increíble usando la escenografía del programa.

La japonesa Io Shirai se enfrentó con Raquel González en una lucha por la defensa del título femenino de la NTX, división en la que se preparan los atletas que quieren llegar a ser estrellas de las marcas grandes como Smack Down o Raw.

En medio del enfrentamiento Io Shirai apareció sobre un enorme cráneo usado para adornar el escenario y se lanzó en un increíble salto, digno de las luchas más recordadas, y cayó sobre Raquel González.

.@shirai_io is doing whatever she has to do to defeat @RaquelWWE

and retain the #WWENXT Women's Championship! #NXTTakeOver pic.twitter.com/iiCGEhSNlS