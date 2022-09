Ismael Quintana: ‘Hay preguntas (consulta popular) que no se entienden’

De las ocho preguntas presentadas por el presidente Guillermo Lasso para llevarlas a un referéndum constitucional en el 2023, el Abogado Constitucionalista Ismael Quintana explicó cuáles serían debatibles y que probablemente la Corte Constitucional ya ha dado luz de cuál será el camino a seguir, sin embargo, sánaló que también existen preguntas que no requieren cambios o que no se entienden.

A criterio de Quintana, las preguntas: 2, 3 y 6, sobre la extradición de ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía General del Estado y las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) respectivamente, son «el corazón» de la consulta popular.

“Pero de ahí hay otras preguntas que yo diría son relleno constitucional, maquillaje” dice Quintana, y aunque no descarta que sean calificadas por la Corte, resaltó que no tendrían ningún efecto. “Hay preguntas que ni siquiera requieren modificación constitucional… no entiendo a qué quiere ir el Presidente con eso”, precisó.

Pregunta 1

¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?

El Abogado Constitucionalista explicó que en esta pregunta la Corte tendrá que entrar en una dicotomía ya que existen antecedentes de su negativa. La Corte Constitucional del 2014 permitió ya la modificación del Artículo 158 vía enmienda, sin embargo, en 2018 fue declarada inconstitucional por la forma. Además de los dictámenes emitidos por la Corte actual en materia de estado de excepción y los llamados de atención al Presidente para que no insista en esta enmienda dan una señal de que la pregunta no sería calificada ni por la vía de enmienda, ni de reforma parcial.

Por lo que Quintana resaltó lo dicho por la Corte: “fortalezca la política pública de seguridad interna y entienda que el rol de Fuerzas Armadas es no solo complementario sino que es excepcional y en el marco de un estado de excepción”.

Pregunta 2

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución según el anexo 2?

Para Quintana esta pregunta cumple con la normativa interna e internacional, y argumentó que la propuesta del presidente no es abrir la puerta para una extradición total y para todos los delitos, sino establecer ciertas excepciones; por lo que, a su criterio, la Corte permitiría su paso. Sin embargo, no deja de lado el tema de protección de derechos que es en lo que la Corte se ha destacado.

Mire la entrevista completa en el siguiente video: