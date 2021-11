Italia contempla vacunación obligatoria para futbolistas

La federación italiana de fútbol contempla pedirle al gobierno que haga obligatoria la vacunación contra el COVID-19de los jugadores de la primera división.

El gobierno italiano ha ordenado una serie de restricciones para las personas no vacunadas y un nuevo decreto esta semana hizo obligatorias las vacunas para los empleados de agencias del orden público, las fuerzas armadas y las escuelas, entre otros. Previamente, las vacunas eran obligatorias solamente para los trabajadores de salud y los empleados de hogares de ancianos.

El presidente de la federación de fútbol, Gabriele Gravina, señaló que ya le pidió a la asociación de futbolistas y los jefes de las diversas ligas en Italia que alienten a sus miembros a vacunarse, pero que pudiera ir más lejos.

“Tenemos alrededor de 4-5% de jugadores que no tienen el pase verde de vacunación, pero para algunos de ellos es porque han recibido uno de esos que no es reconocido en nuestro país”, dijo Gravina el jueves “Ya veremos y si los números no mantienen seguro el fútbol, vamos a pedirle al gobierno un decreto ad hoc, como lo que fue hecho para los empleados de escuelas, por ejemplo”.

“Aparte de todos los protocolos, si personas no vacunadas entran al mismo vestuario que otros el riesgo es muy grande. Y no podemos darnos el lujo de otra debacle después de todos los sacrificios que hemos hecho”, añadió.

El “Pase Verde” de Italia contiene la prueba de vacunación, un resultado negativo reciente o de haber padecido el COVID-19. Con el nuevo decreto, el gobierno excluye la alternativa de mostrar una prueba negativa para ingresar a ciertos sitios, incluyendo estadios deportivos, a partir del 6 de diciembre.

Con el incremento de los casos nuevos de coronavirus en Europa, y con algunos estadios cerrados de nuevo para los hinchas, Italia espera que las nuevas medidas le permitan mantener sus estadios a 75% de capacidad.

“Estoy de acuerdo con la iniciativa del gobierno”, dijo Gravina. “Es la única forma de proteger nuestra capacidad de 75%”.