Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, buscará la Presidencia de Ecuador con el apoyo del movimiento político Democracia Sí en las elecciones de 2025. Su precandidtura se confirmó este martes 13 de agosto del 2024.

El anuncio se realizó en un evento en Quito, donde la organización política llevó a cabo las primarias para la selección de candidatos que participarán en los comicios de febrero del 2025. Allí Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí y exministro de Gobierno del correísmo, presentó a Saquicela junto a su compañera de fórmula, Martha Rizzo, actual presidenta de la Casa de la Cultura de Guayas.

«Acepto el reto«. Con esta palabras el expresidente de la Corte dijo que aspira llegar a Carondelet. Durante su intervención confirmó nuevamente que renunció a ser juez nacional y que ha llegado a los los diferentes cargos por méritos.

Además, Saquicela indicó que en su paso por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia se dio cuenta de «la metida de manos de la política en la justicia y en las instituciones» y de «cómo penetra el crimen organizado y la corrupción«.

«Desde la Corte ya no es posible seguir trabajando por independencia o institucionalidad, es necesario. Sin aferrarme a un cargo y aún sabiendo que es difícil la situación del país y enfrentarse a partidos políticos tradicionales y con tanto dinero más me puede el amor al país. Esta no es una propuesta meramente política, es una propuesta ciudadana«, sentenció el exjuez.

Saquicela recalcó que Ecuador vive sus «momentos más oscuros» porque «el Estado no puede enfrentar la grave crisis que vivimos». «Ya no los políticos de siempre, que han hecho tanto daño al país. Esta propuesta es de ciudadanos que amamos el país y que estamos comprometidos con la ética, honestidad y que con profunda vocación vamos a trabajar por el Ecuador», concluyó.

