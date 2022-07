Ivana Trump, primera esposa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, murió el jueves por «heridas en el torso causadas por impacto», declararon el viernes las autoridades de medicina legal de Nueva York.

De acuerdo con un comunicado de los forenses, su muerte es accidental, aunque no se precisaron las circunstancias. Donald Trump había anunciado el jueves que Ivana, de 73 años, había muerto «en su residencia en Nueva York».

El exinquilino de la Casa Blanca había recordado la vida «formidable» de esta exmodelo y esquiadora de ascendencia checa, que fue su esposa de 1977 a 1992.

La pareja había tenido tres hijos: Donald Jr, Ivanka y Eric.

En un comunicado transmitido a la AFP, la policía de Nueva York dijo haberse presentado en el apartamento de Ivana Trump tras recibir una llamada al número de emergencia 911 y haber descubierto a la mujer «inconsciente y sin reacción».

Su muerte no parece de «origen criminal», indicaron los agentes. Según el periódico The New York Times, la policía buscaba verificar si Ivana Trump había caído por las escaleras de su domicilio, situado en un barrio lujoso de Manhattan.

En octubre de 2017, algunos meses después de que Trump llegara a la Casa Blanca, Ivana Trump había publicado el libro «Raising Trump» (Criar a los Trump), donde relataba haber enseñado a sus hijos «el valor del dinero, a no mentir, ni a engañar, ni a robar, y el respeto a los demás».

Después de Ivana, Donald Trump se casó con la actriz Marla Maples con quien tuvo una hija, Tiffany. Y en 2005, se casó con Melania Trump, madre de Barron, de 16 años.

