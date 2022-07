En estudio o en vivo, J Balvin es un fenómeno musical que puede poner a bailar a cualquiera.

No hay duda de que J Balvin se mantiene en la cima de la música urbana, un embajador de lo mejor del reggaetón. Si no nos cree, todo lo que hay que hacer es revisar sus más recientes conciertos, como el que dio en Ecuador: el venue no daba espacio para un alma más, y entre los presentes se movían al ritmo de sus irresistibles sonidos, coreaban junto al artista y sus icónicas letras.

Ese es el poder de J Balvin.

Por supuesto, queremos recrear esa experiencia para quienes no pudieron asistir al concierto… o para quienes volver a revivir ese gran momento. Por eso creamos una playlist de Spotify algunos de sus mejores temas, algunas de las piezas más icónicas de la discografía de J Balvin. Desde el emotivo sonido de su canción Rojo, pasando por la irresistible Ginza (una de las pocas canciones que lleva un nombre basado en un filtro de Instagram), hasta la increíble mezcla de dubstep con ritmos de reguetón que nos trae el artista colombiano en In da getto… ¡Estos fueron los sonidos con los que el artista deslumbró al público ecuatoriano!

https://www.deezer.com/mx/playlist/10478598262

¿Y cómo puede faltar su más reciente canción junto a Ryan Castro, Nivel de perreo? Osada e irresistible, esta es la clase de canción que vamos a querer ver cantada en vivo, que vamos a querer sentir y bailar junto a miles de desconocidos y bajo el encanto de la voz de J Balvin.

Todo lo que necesitamos para evocar la magia de ese momento, para cantar junto a uno de los mejores artistas urbanos del momento, es poner a sonar esta lista de reproducción. ¡Déjese llevar por los mejores ritmos de J Balvin, el embajador del reggaetón!

SPOTIFY: J Balvin El Nuevo ícono Global de La Música Urbana

DEEZER:J Balvin El Nuevo ícono Global De La Música Urbana

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí