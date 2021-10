J Balvin se une al álbum del 25 aniversario de Pokémon

Artistas de todo el mundo celebran el Vigésimo Quinto Aniversario de Pokémon a través de un álbum compilado. Este incluye a artistas como Katy Perry, Post Malone, Jax Jones, Louane, Vince Staples, Mabel, J Balvin y más.

Dichos artistas se unieron en canciones inspiradas en la franquicia mundial de entretenimiento y grabadas exclusivamente para Pokémon 25: El Álbum.

La compilación fue lanzada hoy en formato digital y en CD por Capitol Records, como parte de una campaña musical masiva.

A lo largo de un año la Compañía Internacional de Pokémon en asociación con Universal Music Group lanzaron esta campaña que ahora suma a J Balvin.

El video oficial de la contribución de J Balvin, «Ten Cuidado», fue lanzado en Youtube. Grabado en la ciudad de Nueva York, el material audiovisual muestra al colombiano con algunos de sus personajes favoritos de Pokémon. Pikachu, Hitmontop, Totodile, Loudred y Charizard son algunos de los que acompañan al pegajoso ritmo de la canción.

Colin Tilley (Halsey, Kendrick Lamar, Cardi B), quien dirigió el video ganador del premio MTV VMA de Balvin para «Rojo», fue quien dirigió la pieza audiovisual.

«Siempre quise ser Ash Ketchum y a través de esta colaboración con Pokémon he podido vivir un sueño de la infancia», dijo J Balvin.

«Ese amor por Pokémon ha inspirado ‘Ten Cuidado’, mi contribución a P25 Music, así como el vídeo en donde me pongo en la piel de un entrenador Pokémon en la ciudad de Nueva York. No puedo esperar a compartir mi afición por Pokémon con mis fans de todo el mundo con esta canción. Y todavía no puedo creer que pude formar parte de este proyecto», agregó.

