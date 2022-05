Jason Momoa presume ante Vin Diesel el auto que utilizará en Rápidos y Furiosos 10

Rápidos y Furiosos 10 viene dando que hablar desde que fue anunciada el año pasado.

Ahora la película se encuentra en pleno rodaje y desde el set llega un video con el veterano de la saga Vin Diesel y la nueva incorporación, Jason Momoa.

Recientemente Fast X, que será el penúltimo filme de la franquicia, quedó en jaque debido a que Justin Lin renunció a la dirección.

Distintos inconvenientes, especialmente problemas con Vin Diesel, impulsaron la salida del director que acompaña la saga desde Tokyo Drift (2006).

Ahora para deleite de los fans, llega un video que tiene como protagonistas a Diesel y Momoa.

El divertido video comienza con Vin descubriendo a Jason mientras se asolea en el capó de un llamativo vehículo.

Fiel a su buen humor y vibras, Jason bromea con su compañero de elenco diciendo que está haciendo un nuevo video para «Whitesnake».

Jason aprovecha el momento y muestra el automóvil que utilizará su personaje, el nuevo malo de turno.

“Me siento asombroso, mira mi auto, finalmente tengo un auto de Fast.

Combina con mis uñas. Luce muy bien”, destaca Jason.

🎬 It's gonna be a great one. @VinDiesel and #JasonMomoa on set. #F10 #FAST10 pic.twitter.com/2u1B5AnXl9