Javier ‘Chicharito’ Hernández, máximo goleador de la selección mexicana, se sinceró durante una reciente rueda de prensa al hablar de la profunda depresión que sufrió hace unos años. Esto debido a la presión en momentos personales y de su carrera profesional que, afortunadamente, logró superar gracias a sus hijos y a la autoaceptación.

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo… Sí fui yo en ese momento, pero fui el yo que tenía el conocimiento de ser yo. Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y también quería llenar vacíos que yo tenía. Fue tocar el fondo de la depresión para aceptar un vacío existencial que nunca voy a llenar”, expresó el delantero de LA Galaxy.

“Chicharito” @CH14 detalla el momento en que entró en depresión y cómo logró salir de ese momento🇲🇽⚽️. pic.twitter.com/c3D8J7xDAl — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 2, 2022

En su intervención también habló sobre lo que le sacó de la depresión y los aprendizajes que ha tenido al buscar la felicidad. “Es erróneo creer que la felicidad viene de afuera hacia dentro, la felicidad es con el día a día, es contigo mismo y por consecuencia todo va llegando”, apuntó Hernández. Trascendió que también se refirió a su retiro, a sus 33 años de edad.

El ‘Chicharito’, sin dar fecha, consideró que su retiro del fútbol podría ser a un mediano plazo. “Creo que es lo congruente que podría decir. A un largo plazo podría decir unos 10, 15, 20 años yo creo que el cuerpo ya no me daría, ¿quién sabe? yo tengo 33, quién sabe”, señaló.

La conferencia de prensa que ofreció Hernández se debió a una donación que hizo en conjunto con su club. Con motivo del ‘Día de Niño’, ambos ofrecieron USD 10 mil para el Albergue ‘Los Pinos’, con la finalidad de dar atención a los infantes.

Fuente | Infobae/