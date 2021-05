El jazz es el suplemento perfecto para llenar nuestro día de los ritmos, sonidos y energías que le hacen falta cada mañana.

El jazz es todo lo contrario a un día en pandemia: mientras que nuestras jornadas son predecibles y faltas de energía, el jazz es una música llena de sorpresas, marcada por la improvisación y por la fuerza desmesurada de sus instrumentos; mientras que nuestros días se sienten como si todos fueran iguales, cada canción de jazz se siente única, diferente, como si la personalidad de cada artista (desde la medida forma de tocar el piano de Sonny Clark hasta el juguetón saxofón de Stanley Turrentine) se sintiese en cada nota. Es un sonido fresco, calmado a la vez que puede ser acelerado, lleno de emoción.

Para llenar nuestros días de esas emociones que se sienten escasas en nuestras jornadas, para darle energía y ritmo y algo de sorpresa a nuestras mañanas, le traemos una playlist que conjura lo mejor del jazz y sus mejores características.

Mañanas de Jazz

En esta lista de éxitos encontrará canciones como Come rain or come shine, con su sonido improvisado y juguetón, o Queen of the south, con su estilo tranquilo que nos llena de calma. Pasando por algunas de las canciones más conocidas de artistas como Art Blakey, Joe Henderson, Herbie Hancock y muchos más, esta es una selección casi perfecta de jazz matutino.

Si busca algo de música para acompañar su café de la mañana, para darse ese empujón para empezar a trabajar, no se pierda esta playlist: es una manera de inyectarle al día todas esas vitaminas, ritmos y emociones que le faltan.

Escuche esta playlist en:

