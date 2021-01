Jazz y café. Sinatra, como ningún otro.

0 0

Frank Sinatra siempre hizo las cosas a su manera. Se nota en su vida y se nota en su música, donde nos dejó algunas de las mejores baladas de todos los tiempos.

“My way”, dice la canción, pero realmente también es el mantra de una de las voces más grandes del jazz y la balada: Frank Sinatra.

Se nota en su vida, llena de decisiones arriesgadas como dejar la escuela para volverse cantante o nunca aprender a leer partituras.

Se nota en su música, en su manera de cantar, que era rebelde y llena de personalidad en cada palabra, que no escondía su estilo grave.

Aunque más de sesenta artistas han interpretado su canción, nadie cantaba My way como Frank Sinatra. La cantaba… a su manera, obviamente.

Aunque fumaba cigarrillos y bebía Jack Daniel’s por montones, nadie podría decir cómo mantuvo intacta esa voz que nos regaló algunos de los éxitos más grandes del jazz, como el himno de La Gran Manzana, New York, New York, o las románticas Fly me to the moon y I got you under my skin, que le han dado material para expresarse a los amantes durante décadas. No por nada Gay Talese escribió una vez “Sinatra con un resfriado es como Picasso sin pintura, Ferrari sin combustible… pero mucho peor”.

Una lista con sus canciones y un buen café son la mejor manera de pasar la tarde. En ese caso, nosotros ponemos lo primero con esta playlist del mejor jazz.

Jazz y café

Desde lo mejor del “ol’ blue eyes” hasta los éxitos de artistas como Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, es una colección con las mejores voces y el talento más resplandeciente de una época que se siente a la vez lejana y cercana a través de la música.

Sinatra se despidió por última vez del escenario en 1995 y falleció tres años después, pero su música sigue.

Recientemente, por motivo del 50 aniversario de su álbum My way, se volverá a lanzar el álbum con dos duetos y versiones en vivo de diferentes años.

Por eso, aunque ya no está para crear nueva música, la última canción que Sinatra cantó en vivo y el epitafio en su lápida se mantienen ciertas para sus seguidores: The best is yet to come…

