Jennifer López ‘fracasa’ con su challenge en redes sociales

Jennifer López decidió celebrar el vigésimo aniversario de su mítico tema ‘Love don’t cost a thing’ y lanzó un reto para sus seguidores en redes sociales.

En el clip que publicó Jennifer López se la ve reviviendo un momento icónico del videoclip de su tema y aparece arrojando sus pertenencias mientras camina por una playa. La cantante acompañó la publicación con un mensaje que decía «No puedo esperar a ver sus reediciones», como una invitación a participar en el “#LoveDontCostAThingChallenge‘.

Pero el objetivo de Jennifer López no se consiguió, es más tuvo un efecto contrario al que esperaba, pues muchos comentarios se publicaron con un tono de crítica a la propuesta de la puertorriqueña.

En Twitter, algunos usuarios criticaron la propuesta y dijeron que no son millonarios como Jennifer López para darse el gusto de ir a la playa a arrojar sus objetos personales a la playa.

Según el portal de celebridades de Yahoo, » Los tweets de respuesta a la cantante y bailarina no tienen desperdicio alguno: “¿Se supone que debemos tirar nuestros objetos de valor a la playa? ¿El desafío es encontrarlo después de lanzarlo porque no podemos permitirnos reemplazarlo?¿Cuáles son las instrucciones?”, escribe una twittera».

Jlo we supposed to throw our valuables on the beach?



Is the challenge to find it after we throw it bc we can’t afford to replace it?!?



What is the instructions?!?!????? pic.twitter.com/j1wJcEzRqW