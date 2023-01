Jeremy Renner se recupera de su accidente y agradece a sus fans

El actor de “The Avengers”, Jeremy Renner, quien el pasado domingo 1 de enero de 2023 sufrió un grave accidente con una máquina quitanieves, reapareció en redes sociales para darle las gracias a sus seguidores desde el hospital en el que se encuentra internado.

Renner compartió un video en su cuenta de Twitter en donde se encuentra en la cama del hospital mientras su hermana le da un masaje en la cabeza.

“Un día en la UCI «no muy bueno», se convirtió en un increíble día de spa con mi hermana y mi mamá. Muchas gracias”, apuntó el actor de 51 años.

El accidente se produjo cuando Renner se encontraba limpiando los caminos de la entrada de su casa en Reno, en el estado de Nevada.

Tras el incidente, el actor fue trasladado por aire a un hospital cercano donde fue intervenido quirúrgicamente.

Según informó CNN, Renner ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas para tratar las lesiones que sufrió durante el accidente. Entre las que se encuentran un «traumatismo toráxico contundente y lesiones ortopédicas».

En la publicación realizada por Renner, colegas suyos como Eiza González, Tony Dalton y Vanessa Hudgends expresaron su solidaridad y deseos de recuperación.

Renner ha protagonizado múltiples proyectos de la saga Marvel. Además de ser un Avenger, el actor ha actuado en numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie «Misión Imposible».

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY