«Me robaron el carro«. El exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador, Jerónimo Meneses denunció que fue víctima de la delincuencia la noche del miércoles 26 de marzo del 2025.

Jerónimo narró que tras participar en un evento donde lanzaba su carrera como influencer de moda se encontró con la desagradable escena de los vidrios rotos de su vehículo.

Los atacantes rompieron uno de los vidrios de una de las puertas traseras del vehículo y se robaron una mochila con pertencias y una chompa de cuero del youtuber.

En las tomas de su video señala como «paradójico» que escogió un lugar para parquearse junto a una carpa de la Policía Nacional.

Sus seguidores se solidarizaron con el youtuber y enviaron mensajes de apoyo como Liz Moncayo que selñaló: «No puede ser!.. que pena.. lo siento por ti, ya no se puede vivir así».

El usuario Pablo, indicó «Fuerza ojalá las autoridades logren hacer algo» y otros exigieron acciones y respuestas de las autoridades.

