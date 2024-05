Jhonatan Narváez se calza la maglia rosa, tras un final de película con Pogacar en la etapa 1 del Giro de Italia

Este sábado 4 de mayo de 2024 se corrió la primera etapa del Giro de Italia 2024, mismo que tendrá a varios ciclistas revelación y eso quedó claro después de que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos) se coronara en esta jornada, pasando por encima de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), el favorito a ganarse el título.

Durante toda la etapa se vio como el UAE mantuvo un alto ritmo de competencia, pero fue hasta en los últimos 5 kilómetros cuando todo se definió con los dos corredores nombrados anteriormente más Maximilian Schachmann (Bora–Hansgrohe), quien también entró a la pelea en los últimos metros.

HERE'S JHONNNNNNYYYYYY!!!!! 😍😍😍



It's a sensational stage win from @NarvaezJho on day one of the #Giro! The Ecuadorian moves into the first maglia rosa of the race!!! pic.twitter.com/iIwJuXfqx2