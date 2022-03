Una larga lista de celebridades ha criticado los premios Oscars 2022, probablemente la edición más polémica en su historia debido al incidente entre Will Smith y Chris Rock. Y aunque Smith ya ofreció disculpas por la bofetada en vivo al comediante, quien cree que no fue suficiente es el actor y también humorista Jim Carrey.

En una entrevista para el programa de CBS This Morning, Carrey dijo que estaba “asqueado por la ovación de pie” que recibió Will Smith cuando ganó la estatuilla a ‘Mejor actor’ por el film ‘King Richard’. “Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos el club genial. Hollywood es un cobarde en masa”, apuntó.

El protagonista de ‘La Máscara’ y ‘Ace Ventura’ declaró que Smith debería haber sido arrestado, pese a que Chris Rock se negó a presentar cargos. “Él no quería problemas”, repitió Carrey refiriéndose a la decisión de Rock, sin embargo, “hubiese anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente”.

“Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo ciertas palabras”, añadió Carrey. Cuando la entrevistadora mencionó que el incidente se había intensificado, el comediante interrumpió: “No se intensificó, salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra”.

“Le deseo lo mejor, realmente lo deseo”, continuó. “No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento. Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar. Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”.

Fuente | La Tercera/