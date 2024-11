Conmoción en Guayaquil por el asesinato de Jimmy Ruiz Engracia, asesor del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga. El crimen se registró este martes 5 de noviembre del 2024.

Según los primeros reportes, esta muerte violenta se perpetró en la avenida León Febres Cordero, cerca de la urbanización La Rioja. Actualmente se investigan las causas de este hecho.

Una de las primeras en reaccionar tras el crimen fue Yadira Saltos, consejera del Cpccs. Ella condenó este suceso violento. «¡Indignación! He recibido la triste noticia del asesinato de un amigo, Jimmy Ruiz, con quien tuve el honor de compartir en este breve tiempo; joven brillante y alegre que me contagió con su particular personalidad», señaló.

Lea también:

Saltos también se solidarizó con su compañero Augusto Verduga. «Mi solidaridad a su familia y apoyo incondicional a ti, Augusto Verduga, en estos momentos difíciles».

La consejera también expresó su preocupación sobre la situación de inseguridad que afecta al país: «Nuestro país está sumido en una crisis de inseguridad alarmante. ¿Cuánto más debemos esperar para que se implementen acciones efectivas que detengan esta ola de violencia y devuelvan la tranquilidad a nuestra gente?».

El Cpccs condenó el ataque

El Cpccs ha condenado enérgicamente este crimen. A través de redes sociales, ese organismo dijo que «repudia el cobarde asesinato de Jimmy Ruiz, asesor del consejero Augusto Verduga.

Además, el organismo demandó a las autoridades a investigar de «forma exhaustiva de este atroz crimen para ubicar y detener a los responsables«. También, exige a la justicia ecuatoriana que «procese a los autores intelectuales y materiales del hecho y los castigue con toda la severidad que la Ley permita».

En este marco, el Cpccs también pidió al Estado «salvaguardar y proteger la integridad del consejero Augusto Verduga, así como de todos los integrantes del Pleno y de sus equipos de trabajo».

#URGENTE#COMUNICADO



El #CPCCS repudia el cobarde asesinato a Jimmy Ruiz, asesor del consejero Augusto Verduga pic.twitter.com/pUxpFe8o6g — Participa Ecuador (@CpccsEc) November 6, 2024

También en Teleamazonas: