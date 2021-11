Johnson a la COP26: Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha inaugurado este lunes la cumbre de líderes de la COP26 en Glasgow (Reino Unido) con un llamamiento a convertir la conferencia en el «principio del fin» de la lucha contra el cambio climático, para que las futuras generaciones sufran menos las consecuencias del calentamiento global.

«Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán. Nos juzgarán con amargura, y tendrán razón», dijo Johnson a los 120 jefes de Estado y Gobierno reunidos hoy y mañana en la cumbre del clima de la ONU.

El primer ministro británico recurrió a la figura del «hijo más ilustre de Escocia», el espía James Bond, para hacer una analogía entre sus aventuras de la ficción dirigidas a salvar el mundo y la amenaza real para el planeta que supone el cambio climático por la acción humana.

«Estamos casi en la misma posición que James Bond, excepto que la tragedia es que esto no es una película y la cuenta atrás para el día del fin del mundo es real y el reloj está sonando», señaló el «premier».

«Con dos grados más, pondremos en riesgo el suministro de alimentos. Con tres grados más, habrá más incendios descontrolados y cinco veces más sequías. Con cuatro grados más, diremos adiós a ciudades como Miami o Alejandría», añadió.

While @COP26 will not be the end of climate change, it can and it must mark the beginning of the end.



My address at the World Leaders Summit Opening Ceremony: https://t.co/PfUoLhM9im#COP26 | #TogetherForOurPlanet pic.twitter.com/sSVZMdg9nE