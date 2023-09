Gran etapa del ecuatoriano Jonathan Caicedo de La Vuelta

El ecuatoriano Jonathan Caicedo tuvo un muy buena participación en la etapa 11 de La Vuelta a España en la Laguna Negra este miércoles 6 de septiembre del 2023. Estuvo a pocos metros de llevarse la victoria, pero el español Jesús Herrada (Cofidis) atacó y lo superó.

Después de un ataque frustrado del ecuatoriano Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) a un kilómetro y medio, el corredor manchego aceleró en los últimos tramos para terminar cruzando la meta en primer lugar y firmar la primera victoria de etapa de un español en esta Vuelta.

Herrada venció en el esprint final al término de la última ascensión del día al francés Romain Grégoire (Groupama-FDJ) y al danés Andreas Kron (Lotto-DSTNY), segundo y tercero respectivamente. Mientras que a un segundo entraron Caicedo, y el galés excampeón del Tour de Francia Geraint Thomas.

Con la cuarta posición en esta etapa, el tricolor se ubica en el puesto 29 de la clasificación general a 25 minutos y 36 segundo del líder, el estadounidense Sepp Kuss.

El triunfador de esta etapa formaba parte de una escapada de 26 corredores, entre ellos Caicedo, que se había formado a más de 100 kilómetros para el final. La batalla estuvo animada en esa parte final por la victoria de etapa, pero los grandes nombres de la general se mantuvieron en un segundo plano y no hay cambios significativos en lo referente a ese pulso.

💫 Una batalla por la victoria hasta los metros finales… 🔥 ¡La fuga lo ha conseguido! 🎥 Revive el ÚLTIMO KM.



