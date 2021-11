Jordania denuncia que portera de selección iraní es hombre

Una denuncia que de ser verdadera se avizora desataría una situación que «sería muy grave» para el mundo del fútbol femenino.

Y es que luego de parar dos importantes penaltis en un partido disputado el pasado mes de septiembre entre Irán y Jordania, la portera de la selección femenina de fútbol Zohreh Koudaei, fue acusada por aparentemente ser un hombre.

Dicha aseveración fue realizada por el presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania, el príncipe Ali Bin Al-Hussein, quien tuiteó una carta donde solicita la verificación de género sobre la jugadora iraní en cuestión, sugiriendo que el “hombre” se hacía pasar por mujer.

En aquel trámite, Irán se impuso a Jordania en la tanda de penaltis (4-2), gracias a las atajadas de Koudaei quien ayudó a la clasificación del equipo femenino por primera vez en su historia para la Copa Asiática de 2022.

Una semana más tarde, Hussein calificó la situación de «muy grave si es cierta», al tiempo que exigía a la asociación que «despertara».

Iranian women's football team won against its Jordan opponent and reached the final of the Asian Cup qualifiers. Iranian goalkeeper, Ms. Zohreh khodaei, really shined in this game.🌸🏵️🙏🙏🙏🙏💖❤️#Iran pic.twitter.com/Bf9xcbn8Gm