Jorge Glas permanecerá en la cárcel 4 de Quito luego de que una jueza le negara el pedido de habeas corpus este lunes 20 de junio de 2022. El exvicepresidente alegaba problemas de salud físicos y mentales, así como también amenazas contra su vida dentro de prisión.

Glas buscaba cumplir sus dos condenas ejecutoriadas por cohecho y asociación ilícita en libertad. No obstante, la resolución de la Jueza Soledad Manosalvas le impide los objetivos.

El pasado 9 de abril, el ex funcionario del gobierno de Rafael Correa salió en libertad luego de que un juez de Manglaralto aceptara el recurso de Habeas Corpus presentado por su defensa. En total fueron 40 días de libertad los que pudo gozar Glas, de 52 años, quien llevaba recluido en la prisión de Latacunga desde finales de 2017.

En una reciente audiencia sobre el nuevo habeas corpues, Glas pudo intervenir. Sostuvo que no se le brinda atención médica pese a haber sido trasladado desde la cárcel de Latacunga a la Cárcel 4. También amenazó con atentar contra su vida.

“Nunca quebraron mi espíritu y no lo van a quebrar nunca. El día que lo quiebren me mato, el día que me quieran volver a vejar me mato, porque ya no voy a soportar más humillaciones”, declaró el exvicepresidente. Aunque se tomaron en cuenta estos argumentos, la jueza decidió negar el pedido.