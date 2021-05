En analista político Jorge Ortiz dio a conocer su opinión respecto a los posibles acuerdos en la Asamblea Nacional, entre UNES, CREO y el PSC.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Ortiz dijo que un acuerdo de este tipo sería un mal inicio para el gobierno de Guillermo Lasso.

«Espero que nada de eso ocurra, porque empezaría muy mal el gobierno de Guillermo Lasso, haciendo un acuerdo con los correístas. No tienen otro afán, no tienen proyecto de ley o iniciativa, no hay nada en su mente que sacar de la cárcel a los condenados por corrupción», afirmó Jorge Ortiz.

En ese mismo sentido, dijo que intentan liberar de toda carga judicial a los prófugos de la corrupción.

«Lasso debería entender porqué votó el Ecuador por él. Gran parte de la votación fue para superar el modelo fracasado, fallido del socialismo del Siglo XXI», acotó.

Por ello, Ortiz considera que llegar a un acuerdo con el correísmo implicaría que su base política se va a fracturar el primer día.

De igual manera, Ortiz resalta que la posibilidad de creación de una ‘Comisión de la Verdad’, desde su misma denominación ya es un ‘ultraje a la justicia ecuatoriana’.

«Es un ultraje para los fiscales y jueces que a lo largo de los últimos años, con coraje y decisión afrontaron juicios contra el grupo mafioso poderoso», afirma.

Por otra parte, considera que la reacción del presidente electo Lasso y su grupo político fue tardía. «El equipo político de Lasso no ha demostrado muchas luces. Ese equipo no reaccionó a tiempo y permitió que otros grupos se apoderen de la iniciativa política. Empezando por ID y Pachakutik armaron una alianza y fijaron un plan de acción fuera del gobierno de Lasso. Cuando reaccionaron, muchas cartas ya se habían jugado», resalta Jorge Ortiz.

César Rohon se declara asambleísta independiente