Jorge Yunda reacciona ante la remoción acogida por los concejales

A través de su cuenta en Twitter, Jorge Yunda, se pronunció ante la aprobación de remoción de la Alcaldía de Quito acogida por los ediles ; tras más de nueve horas de sesión, fueron 14 votos de los concejales capitalinos que dieron paso a esta decisión.

“En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado”, escribió el burgomaestre en su red social

En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado. — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) June 3, 2021

La tarde de ayer el Concejo Metropolitano de Quito se reunió para analizar y votar sobre la remoción del alcalde, esto ante una denuncia presentada por Carolina Moreno, representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.

Con 14 votos a favor, seis abstenciones y uno en contra los ediles decidieron que Yunda sea removido de la administración municipal.

Ante esto el acalde de la Capital tendrá una instancia de defensa o reclamo en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En el caso de haber incurrido en alguna ilegalidad en el proceso, este organismo notificará la nulidad del mismo. Si no hubo alguna ilegalidad en dicho proceso, se notificará sobre la remoción.