José Hernández cuestiona las posibles alianzas en la Asamblea Nacional

El periodista José Hernández hizo un análisis de los diálogos entre las diferentes bancadas y posibles pactos para la conformación de la Asamblea Nacional.

A pocas horas de la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional, Hernández comentó sobre las posibilidades para dirigir el legislativo.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Hernández indicó que hay diferentes alianzas que podrían encaminarse. «Las cartas están sobre la mesa», afirmó.

«Me parece que la mayoría va a ser el PSC, CREO, los correístas y de pronto algunos independientes», dijo José Hernández.

De igual manera, el periodista recordó que antes, Pachakutik y la ID también intentaron una mayoría con el correísmo.

«Lo que está en juego, evidentemente son muchos temas», pero resalta que hay que cuestionar si la gobernabilidad se obtiene haciendo alianza solamente con el correísmo. «Me parece que eso es una falacia».

«Un segundo tema son los mensajes que se están enviando a las instituciones. A cambio de qué se está haciendo ese acuerdo», acota.

Y un tercer tema, «es ver cómo van a quedar las instituciones frente a ese posible acuerdo. Y eso significa, por ejemplo, la famosa comisión de la verdad que se está armando».

José Hernández considera que no sería prudente hacer acuerdos con los líderes que «de alguna forma le pusieron a este país bajo la férula de casi una dictadura. No han respondido por sus actos y no han hecho un meaculpa».

«Resulta que los equivocados fueron los demócratas, porque ahora toca hacer acuerdos con quienes trasgredieron la ley», enfatiza.

