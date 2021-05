Una joven estadounidense de 22 años recibió un millón de dólares luego de vacunarse. ¿Por qué sucedió? El mérito pertenece a la campaña ‘Vax-A-Million’ una iniciativa que había puesto en marcha el estado de Ohio (EEUU) para incentivar la vacunación entre los ciudadanos.

Abbey Bugenske, una joven universitaria, se vacunó antes de que se anunciara la lotería, para proteger a sus amigos y familiares. Días más tarde recibió una llamada del propio Gobernador del estado para anunciarle que ganó.. «Todavía no puedo creerlo. Fue una noche loca», aseguró Abbey.

“Estaba gritando tanto que mis padres pensaron que estaba llorando y que me había pasado algo malo”, explicó en los medios locales. Además reconoció que el dinero es un buen incentivo para gente se anime a vacunarse. “Si ganar un millón de dólares no es suficiente, no sé qué es lo que lo sería», declaró.

La lotería de Ohio también sorteó una beca universitaria. El ganador fue Joseph Costello, un joven de 14 años que podrá elegir estudiar en cualquier universidad del estado cuando le llegue el momento. En tanto, medios locales sostienen que este tipo de alicientes han logrado un efecto positivo en la vacunación de la población. Según CNN, la tasa de inmunización se ha incrementado hasta en un 45%.

