Joven encuentra 5 mil dólares en una funda de comida

Josiah Vargas, un joven de Estados Unidos, se volvió viral por una historia que narró a través de su cuenta de TikTok. Él explicó que al retirar su pedido de una cadena de comida rápida encontró 5 mil dólares en la bolsa.

Según su anécdota todo ocurrió por tener hambre. Decidió ir a un McDonald’s que estaba cerca de casa, pidió un McMuffin, se lo entregaron y salió con el pedido.

Al llegar a su auto descubrió que además de su comida, también le habían dado una bolsa con 5 mil dólares.

«¿Qué es esto? ¿Por qué harían algo así?”, fueron algunas preguntas que se hizo. Ante la sorpresa decidió devolver el dinero porque es “una buena persona”.

«¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Saben cuánto necesito este dinero? ¿Por qué me ponen en esta situación?”, se cuestionaba.

Al regresar al lugar les avisó lo sucedido y los trabajadores emocionados le agradecieron. “¡Oh, Dios mío! Realmente quiero darte un abrazo. ¡Oh, Dios mío!”, expresó una empleada.

Finalmente, Josiah Vargas regresó a su vehículo, desde donde narró lo que había vivido. “Todos me abrazaban, me daban las gracias y lloraban y supongo que me regalan McDonald’s durante un mes”, dijo.

Por si fuera poco, la buena acción fue aplaudida por los trabajadores, pues le contactaron nuevamente para darle las gracias y darle 200 dólares como recompensa, además de un mes de comida gratis.

“La gente buena devuelve 5000 dólares, recibe 200 dólares y McDonal’ds gratis por un mes. Bueno. Buen valor comercial y tal vez un TikTok viral”, expresó el hombre.

Influenciar ucraniana que viajaba por Ecuador sufrió un asalto https://t.co/LnDYugY3Vw pic.twitter.com/hRBMtYztKe — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 23, 2023

Fuente: Milenio