Llenar el álbum del mundial de fútbol Qatar 2022 es un reto que requiere tiempo, dinero y a lo mejor un método novedoso. Afortunadamente para el joven argentino Francisco Di Pietro y su hermano, estas tres características se completaron gracias a lo que denominan un ‘Tinder de cromos’.

Medios locales aseguran que hace unos meses se convirtió en el primer argentino en completar el álbum. Su método llamó la atención y gracias a él, el reto se superó en una semana. Su idea fue intercambiar los cromos a través de Instagram y lo comparó con Tinder, la aplicación de citas mundialmente popular.

“Yo curso en la UADE y armé un Instagram para crear un ‘Tinder de barajitas’. La gente de la facultad me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba y las que no me servían las subía a la página (Instagram)”, señaló Di Pietro.

Casi igual que Tinder, en la página los usuarios rechazan rápidamente los cromos que ya tienen y preguntan por los que les hace falta. Así se va completando el álbum. “Me armé un Instagram para cambiar las figuritas en la facultad y eso fue una locura. Cambié 300 figuritas el tres días, la gente estaba desesperada”.

Al joven, informa CNN, solo le tomó ocho días llenar el álbum. Tan emocionado estuvo que compartió un video a través de su cuenta de TikTok en el que mostró el álbum completo página por página. Viendo el metraje, los seguidores confirmaron su logro.

Entre otras curiosidades, el joven argentino contó que gastó unos 16.500 pesos argentinos ($112 dólares) y necesitó 110 sobres para llevar el álbum. Asimismo habló sobre la figurita más buscada, la de Lionel Messi. “Messi llegó rápido y lo tomamos como una señal divina. Nos llegó en el sobre número tres y fue un impulso para llenarlo”.

Con información de | CNN/FayerWayer