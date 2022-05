Joven derribó a ladrón con una llave de Kung fu

Dos delincuentes que intentaron robar el celular a una joven de 18 años se llevaron una gran sorpresa cuando ella se defendió con una llave de Kung Fu.

Los hechos ocurrieron en el pasaje Huacaypata, en San Luis (Lima) cuando la joven iba a ingresar a su domicilio. En ese momento, uno de los antisociales, que se movilizaba en una moto, la agarró del brazo y empezó a arrastrarla, pero la mujer se defendió y le realizó una llave de Kung Fu.

Según detallaron los medios locales, Camila, como fue indetificada la valiente joven, no buscó el enfrentamiento pero los delincuentes la estaban jaloneando y temía por su integridad física por lo que decidió aplicar su conocimiento en artes marciales, que le enseñó su padre, un campeón de Kung Fu, desde los 10 años.

LLAVE MATA LEÓN

«Él ya tenía mi celular. Yo ya quería meterme a mi casa porque ya me robó, pero él me comenzó a arrastrarme y se generó lo del pie, tengo una herida abierta. Después de eso no me soltaba y yo tenía miedo de que en cualquier momento la rueda de la moto me agarra la pierna porque estaba en el piso», dijo a El Comercio.

“La moto empezó a avanzar. Mientras él me estaba agarrando del cuello y mi pie se dobló. Empezó a arrastrarme por toda la vereda, y entonces lo único que hice, fue treparme de él, lo jalé y para no caerse se para, lo que hice fue pararme junto a él, yo estaba trepada, él quiso correr, le puse el pie por delante nada más, él se cae, yo me caigo encima, lo abrazo y empiezo a gritar ratero”, agregó.

En las imágenes se observa a la joven caminando mientras observa su celular. Segundo después, se ve a la víctima corriendo detrás de los delincuentes al igual que los vecinos.

Una joven esta por llegar a casa En sentido contrario pasa una moto con dos sujetos.Le arrebatan su teléfono.Ella sujeta a uno de los delincuentes y aplica técnicas de kung fu.Vecinos salen apoyar Uno de ellos hasta semidesnudo. Capturan al delincuente extranjero @noticiAmerica pic.twitter.com/zgGwAbuslj — Marco Calderón (@supermcalderon) May 20, 2022

La llave, conocida como «mata león» fue la que le ayudó a neutralizarlo, mientras sus vecinos salían a auxiliarla. De inmediato, retuvieron al sujeto, pero su cómplice se dio la fuga.

No obstante, la policía llegó al lugar y detuvo a Gilberto Antonio Alvarado Rojas, de 20 años y nacionalidad venezolana. Además, los uniformados lo detuvieron con un celular y una billetera que al parecer fue arrebatado antes.