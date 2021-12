Joven armado ingresó a los terrenos del castillo de Windsor

Un joven armado fue detenido esta mañana tras haber logrado acceder a los terrenos que rodean al castillo de Windsor (centro de Inglaterra), donde pasa las Navidades la reina Isabel II, informó la policía británica.

El hombre, de 19 años y natural de Southampton (sur de Inglaterra), permanece bajo arresto. Esto después de que los agentes «respondieron al incidente de seguridad» en torno a las 8.30 horas GMT en los terrenos del castillo.

El individuo, que no accedió a ninguno de los edificios del complejo. «Ha sido detenido como sospechoso de entrar ilegalmente en un espacio protegido y posesión de un arma ofensiva», detalló en un comunicado la policía de la región inglesa de Thames Valley.

Las fuerzas de seguridad informaron de que los «procesos de seguridad» que llevaron al arresto se «pusieron en marcha minutos después de que el hombre entrara en los terrenos».

«Miembros de la familia real han estado informados todo el tiempo sobre el incidente», agregó la policía. Además, indicó que no considera que haya ningún «peligro más amplio» en estos momentos para los ciudadanos.

El príncipe Carlos y su esposa Camila, entre otros miembros de la monarquía, asistieron hoy a una misa en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor; esto antes de pasar el resto de la jornada con la soberana británica.

The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, The Earl and Countess of Wessex, and The Duke and Duchess of Gloucester attend a morning service at St George’s Chapel in Windsor. pic.twitter.com/ghn3MVnqUu

No obstante, la reina Isabel II dio un mensaje de Navidad congran nostalgia por el fallecimiento de su esposo, el duque de Edimburgo.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI