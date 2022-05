Joven de 19 años le pide matrimonio a su novia de 76

Un joven italiano de 19 años sorprendió al mundo entero al viralizarse su historia de amor con una mujer de 76 años.

Giuseppe D’Anna, como fue identificado el joven, demostró que para el amor no existe edad y se le propuso matrimonio a su novia 57 años mayor que él.

En el video, que se viralizó en TikTok, se observa al joven arrodillado mientras besa a su futura esposa, quien sostiene varios globos de corazón.

«La nostra promessa» es el mensaje que puede leerse en la publicación, cuya traducción al español es «nuestra promesa», lo que demuestra el fuerte vínculo que existe entre ambos.

Además, en el mismo video se muestra el anillo de compromiso: «Esto es solo el comienzo de una larga historia», expresó Giuseppe.

El video causó gran impacto en las redes del joven, quien ya cuenta con más de 290 segudiores en TikTok. Los usuarios llenaron de comentarios el video y también fue replicado por varios medios de comunicación.

Los seguidores le criticaron fuertemente pues señalaron que podría ser su abuela y su relación estaría basada en el interés económico.

«Es su abuela»; «Ese si es amor»; «El dinero no tiene edad», «Eso no es amor, es interés», «Qué valor del joven»; «Él sí aplicó eso de no me va a vencer la pobreza» fueron algunos de los comentarios.

Él respondió a las críticas señalando que «para el amor no hay edad» y que «hay que vivir sin juzgar».

En algunos de los videos de su perfil se pueden ver al joven y a la mujer divirtiéndos en lujosos establecimientos y expresando su amor.