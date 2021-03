Joven de 25 años fue secuestrado por dos ciudadanos venezolanos

Un joven fue secuestrado en su propio auto cuando se dirigía hacia su domicilio. Los delincuentes vaciaron su cuenta bancaria.

El hombre vivió momentos de terror la mañana del miércoles cuando sujetos lo interceptaron mientras conducía su vehículo.

“Se puso delante una persona y otra persona con el arma se paró a lado de la ventana. Y me dijeron si no abres la puerta te doy un tiro”, aseguró la víctima del secuestro.

El hecho se registró en el sector de Ponciano Bajo, al norte de Quito. Después los delincuentes se dirigieron al sur de la ciudad con el joven.

“Me dijeron que les de la tarjeta de crédito y tenían ellos sus máquinas y una computadora y no sé qué harían pero me debitaron de la cuenta. Entonces fuimos al sur y de ahí me hicieron apagar los datos y poner el teléfono en modo avión y me dijeron que siga manejando”, informó la víctima.

Los delincuentes amedrentaron violentamente al joven colocándole un cable en su cuello para intentar ahorcarlo y así seguir avanzando hacia una zona desolada.

“Antes de llegar a Latacunga, me hicieron parquear el carro, cogieron todo el alcohol que tenía ahí y se pusieron a limpiar todo el carro”, aseguró, para borrar evidencia.

Además de sustraerse el dinero de las tarjetas de la víctima, los delincuentes presionaban a la familia del joven.

“Me mandaron un audio donde él decía: por favor familia ayúdenos me están pidiendo 1 500 dólares. Yo tengo 500 dólares en mi cuenta. Por favor deposítenme porque me piden 1 000 dólares”, aseguró un familiar de la víctima

Después de cuatro horas y media de estar dando vueltas, la Policía Nacional encontró al joven en el sector de Machachi.

Las autoridades sugieren a los conductores tener mayor cuidado y no transitar por zonas desoladas. Además, no parar la marcha si algún sospechoso se cruza.

