Una joven en la Comunidad de La Rioja (España) pide ser indemnizada por más de tres millones de euros por haber sido intercambiada al nacer en 2002. El hecho ocurrió por un «error humano» y de «los sistemas de identificación», según confirmó la Consejería de Salud, entidad de salud implicada, y un portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba.

La demandante nació hace 19 años en el Hospital San Millán de Logroño, centro médico que hoy ya no existe. Debido a su bajo peso la trasladaron a la sala de incubadoras, junto a otro bebé. Al momento de entregarse a sus respectivas familias, las niñas fueron intercambiadas.

Ninguna de las familias se dio cuenta del error, sino hasta que la abuela de una de las niñas, en 2017, interpuso una demanda de alimentos contra el padre de su nieta. Él se negó a pagar el dinero alegando que la niña, que en ese entonces tenía 15 años, no era su hija.

Al someter a los implicados a una prueba de ADN se constató que ni el padre ni la madre eran biológicamente los progenitores de la niña. Años más tarde, y tras una investigación del caso, se conoció que la madre biológica murió en 2018. Aún está pendiente conocer el resultado de la prueba de ADN realizada, en enero pasado, a su supuesto padre biológico.

En respuesta, la Consejería de Salud declaró que en este caso «los sistemas de identificación con los que se contaba antes no estaban con tanto detalle como ahora». Y entre otras expresiones, la entidad recalcó que la indemnización económica por la vía administrativa no podrá resolverse hasta que no termine el proceso judicial.

