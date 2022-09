Un incómodo hecho se suma a la vida de Shakira, quien es el centro de la farándula internacionales por la polémica separación Gerard Piqué. Un supuesto hijo de la artista colombiana y el actor Santiago Alarcón apareció y estaría exigiendo una millonaria cantidad de dinero por su silencio.

Santiago Alarcón, reconocido por su papel protagónico de Germán en la serie ‘El man es Germán’ denunció publicamente un presunto caso de acoso por parte del joven que alega ser su hijo y de Shakira.

El actor de 42 años compartió un video en su cuenta de Instagram de casi nueve minutos en los que relató «uno de los capítulos más absurdos» de su vida.

«Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado», detalló.

«Hace cuatro años recibí un mensaje por Instagram de un joven que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo dijó‘, contó.

Alarcón admitió que al principio no prestó importancia al asunto porque sus declaraciones eran absurdas. Sin embargo, el muchacho comenzó a escribirle a sus familiares y amigos más cercanos. Y tras no conseguir la atención del actor, decidió hablar con los medios de comunicación, donde tampoco pudo hacer pública su historia porque tenía muchas incongruencias.

Pero después la situación se tornó más compleja. El muchacho se presentó en su lugar de trabajo de Santiago para exigirle que lo reconozca legalmente como su hijo; y también le solicitó una gran suma de dinero, 835 millones de pesos (alrededor de 200 000 dólares), pro su silencio.

«El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción», enfatizó el actor.

Además, nombró a Shakira como sus supuesta madre. «Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco«, aseguró.

En 1992, año en que el joven asegura que supuestamente fue abandonado, la famosa cantante tenía 15 años.

Ante este insólito relato, Santiago Alarcón colocó una denuncia antes las autoridades, pero también decidió contar el hecho en redes para evitar especulaciones.