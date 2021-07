Joven huye llorando tras la propuesta de matrimonio de su novio

El pasado jueves se enfrentaron en el diamante de béisbol los Worcester Red Sox y los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders y un joven decidió aprovechar el evento deportivo para proponerle matrimonio a su novia.

El momento quedó grabado en video por los asistentes al evento deportivo y compartido en redes sociales.

En el clip se ve el instante en el que el joven propone matrimonio a su novia, delante de los espectadores, pero la idea no resultó cómo él esperaba.

En medio de la presión y ante la mirada de cientos espectadores, la chica no le dio el sí a su novio y salió corriendo del lugar.

No solo eso, al no responder concretamente la propuesta de matrimonio, la novia salió avergonzada y entre lágrimas en presencia de los aficionados del béisbol y su pareja. Quienes presenciaron la escena no pudieron contener sus expresiones de sorpresa.

Muchos sostienen que hacer una propuesta de matrimonio en un lugar público resulta como presión social y la persona que no acepte delante de cientos de personas como testigos sufre estrés y mucho más cuando se trata de algo verdaderamente espontáneo.

En redes sociales se ven cientos de videos de propuestas de matrimonio en las que los resultados esperados no son ni lo más cercano a lo que en realidad sucede.