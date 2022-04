El caso se dio a conocer a través de la plataforma de videos TikTok. Una joven, cuyo usuario es @londonvll, contó que entre los suscriptores de su cuenta de ‘OnlyFans’, sitio en donde se comparte contenido sexual de pago para adultos, encontró a su papá. El video de la revelación ya cuenta con millones de reproducciones.

La joven cuenta que al revisar quienes compraban su contenido en OnlyFans se encontró con un usuario de nombre ‘Hottest Daddy’. Al averiguar sobre este misterioso suscriptor, halló algo particular. “Me di cuenta de que el usuario de ‘Hottest Daddy’ era mi papá”, reveló la joven y añadió que ese usuario recibía, cada mes, todo el contenido que subía en la plataforma.

De acuerdo con lo descrito en medios internacionales, la joven no detalló si su progenitor estaba enterado de su actividad. Por supuesto, las reacciones de los seguidores de la chica no se hicieron esperar, algunos con más preguntas sobre su entorno familiar que comentarios a favor.

“Espero que no vivan bajo el mismo techo”; “¿Eso significa que es un buen o mal padre? Me parece un apoyo”; “Eso es lo que puede pasar”; “Pero es contenido fuerte?”;“¡No lo puedo creer! Yo estaría muerta de la pena”; “¿Cómo vas a hablar con tu papá después de esto?”; “Felicidades a ese papá por apoyar a su hija”; “¡La historía más extraña que he visto sobre OnlyFans”, se lee entre las reacciones.

En una de sus redes sociales, la joven aclaró que luego de enterarse de que su papá la descubriera en la plataforma, borró su contenido: “Cuando vi que mi papá estaba suscrito, borre mi cuenta sin pensarlo dos veces porque no sabía qué hacer. Ya abrí otra nueva pero no subiré el mismo contenido que solía subir”, apuntó.

Fuente | Milenio/Infobae