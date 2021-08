Joven quedó paralizada tras aceptar una bebida de un hombre en un bar

Millie Taplin, una joven de 18 años, salió con sus amigos la noche del sábado 31 de julio a un bar en Inglaterra para divertirse. Sin embargo, nunca se imaginó que ese momento de distracción terminaría en una horrible experiencia.

El video donde se muestra a la joven paralizada en una cama con su cara, muñecas y dedos tensionados fue compartido en redes sociales para concienciar a las personas.

La imáganes también muestran a Claire Taplin, de 48 años, madre de la joven, quien totalmente desesperada trata de consolar a su hija mientras se retorcía en la cama del hospital.

“Nunca había visto algo así. Millie estaba al tanto de lo que estaba sucediendo pero no podía hablar. Fue horrible. Parecía poseída”, señaló la madre a la prensa local.

