Joven salta por una ventana para escapar de sus secuestradores

Una joven de 19 años se lanzó desde una ventana de 10 metros de alto para escapar de sus secuestradores en la ciudad turca de Antalya.

La adolescente, identificada como Sirin, gritaba pidiendo ayuda segundos antes de saltar desde la ventana. Tras la caída, la joven sufrió lesiones graves.

El salto quedó registrado en video por uno de los vecinos del sector. La imágenes muestran como los espectadores, sin comprender su desesperación por la situación que se encontraba, intentaron convencer a la mujer que volviera a entrar y no se lanzara.

Sin embargo, momentos después, Sirin saltó golpeando un auto estacionado antes de aterrizar en el pavimento de concreto.

Inmediatamente, los testigos del hecho fueron en su auxilio. Además, los paramédicos llegaron al lugar para atenderla mientras la joven entre murmullos confesó que estaba secuestrada.

«Me secuestraron y me tomaron como rehén, vinieron de Irán. Querían prostituirme», indicó la mujer.

«Me torturaron. Me forzaron a tener sexo y lo filmaron, y me amenazaron a mi y a mi familia. Sería mejor si muriera», detalla The Sun.

Los testigos indicaron que llamaron a la policía pero eso no evitó que la joven se lanzara por la ventana. «Tratamos de convencerla de que no saltara, pero ella no quiso escuchar. Llegaron agentes, pero no creo que ella creyera que eran policías (…) «Creo que saltó de miedo. Dijo que la habían torturado», señaló Yilmaz Aktas, testigo del hecho.

La joven fue llevada al hospital, mientras las autoridades investigan el hecho para identificar a los secuestradores.