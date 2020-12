Joven se reventó un grano y terminó con el rostro deformado

Mary Ann Regacho es una joven de 17 años que decidió, como miles de personas en el mundo, aplastar un grano que tenía n la cara sin saber cuál sería el desenlace de todo.

El ‘grano’ en su cara apareció poco tiempo después de que Mary Ann Regancho diera a luz a su primer hijo. Entonces la joven filipina decidió aplastárselo, pero al siguiente día vio que el grano había crecido sobre su rostro.

La joven no le dio mucha importancia, pero días después vio que la protuberancia ganaba tamaño y se iba extendiendo por su rostro. Lo que había empezado como un grano que Mary Ann consideró un resultado hormonal, se convirtió en una deformación que afecta prácticamente a toda la cara de la joven.

El problema se agravó cuando la familia de Mary Ann Regancho no pudo llevarla a un hospital para que recibiera atención médica y especializada pues sus recursos económicos apenas les alcanzan «para comprar garbanzos». Entonces solo recibió un ‘tratamiento’ con hierbas medicinales, que no dio ningún resultado positivo.

Según el portal de noticias RT, » Teniendo en cuenta la agudización del problema, Albert, el marido de la joven, quien trabaja a tiempo parcial en una granja, se animó a grabar un video pidiendo a «las personas bondadosas» que hagan donaciones para llevar a su mujer a un hospital especializado, donde puedan diagnosticar qué es lo que está detrás del supuesto acné».

La joven declaró haber perdido las esperanzas y dijo que el problema que empezó como un grano ahora es una situación irreversible. Según los medios internacionales un tratamiento médico adecuado y especializado podría devolverle la sonrisa a Mary Ann Regancho.

Las imágenes pueden herir su sensibilidad

Mary Ann Regacho, from the Philippines, suffered severe facial swelling after squeezing the spot last yearhttps://t.co/I8REXNKQAa