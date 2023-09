Juan Gabriel es el ganador de Yo Me Llamo; de Ecuador para el mundo

¡Fue de esos amores a primera vista! Desde su primera presentación en el casting, Fausto Leonardo Escalante, nacido en Ambato, en la Sierra Centro de Ecuador, conquistó el corazón del público y del jurado al interpretar a Juan Gabriel, en la sexta temporada de Yo Me Llamo. La noche de este lunes 11 de septiembre de 2023, ‘El Divo de Juárez’ se proclamó ganador del mejor reality de imitación, producido por Teleamazonas.

Fausto Leonardo se arrodilló al escuchar que obtenía el primer lugar. Recibió el trofeo dorado y USD 20 000 en el escenario. «Gracias Dios. Nunca he ganado nada en mi vida. Gracias Yo Me Llamo. Dios les bendiga», dijo un emocionado Juan Gabriel, quien arrancó lágrimas del público y de miembros del jurado como Axel en su interpretación de ‘Abrazame muy fuerte’, el tema con el que abrió la gala final.

La calificación del jurado, integrado por Pamela Cortés, Axel y Erika Vélez, y la votación del público fue unánime. Juan Gabriel logró la mayoría de respuestas a favor.

Julio Jaramillo fue segundo y Luis Fonsi, tercero

La Gran Final de Yo Me Llamo tuvo a cuatro artistas en el escenario, Juan Gabriel, Julio Jaramillo, Luis Fonsi y Héctor Lavoe. Los finalistas se presentaron con un tema cada uno y, entonces, el conductor del reality, Ronald Farina, anunció que las votaciones se habían cerrado.

521 365 personas votaron. Con esos resultados y la opinión del jurado se dio a conocer que Héctor Lavoe había quedado en cuarto lugar (premio de USD 2 000), y Luis Fonsi, en tercer puesto (USD 3 500). «Soy cantante, compositor, arreglista y soy un compositor que los ama a todos ustedes», dijo Mcbrian Ramírez, el intérprete de Héctor Lavoe. «Quiero agradecerle a toda la gente de Ecuador, porque me han dado muchísimo cariño. Me voy con el corazón llenísimo», dijo Germán Contreras, el imitador de Luis Fonsi.

Entonces, se volvieron a abrir votaciones para que el público decida quién debía ser el ganador de Yo Me Llamo, entre Juan Gabriel y Julio Jaramillo.

Los dos volvieron a escena, cada uno con un popurrí de canciones. Julio Jaramillo interpretó: ‘El Aguacate’, ‘Cuando llora mi guitarra’ y ‘Odiame’. El imitador manejó los tiempos y se desplazó por el escenario mientras el jurado apreciaba su show de pie. Erika Vélez fue la encargada de la devolución: «Ya hay una diferencia abismal, en tu apariencia, en parecerte más a ‘JJ'», reconoció.

Juan Gabriel también interpretó tres canciones: ‘Te sigo amando’, ‘Se me olvidó otra vez’ y ‘Por qué me haces llorar’. «Eres un tipo que físicamente se parece a Juan Gabriel; tienes un don espectacular en tu garganta. Te felicito, de todo corazón, te felicito», dijo Axel, al comentar el show de ‘El Divo de Juárez’.

En menos de treinta minutos, 94 205 personas votaron en la final que enfrentó a los dos talentos ecuatorianos. Juan Gabriel se proclamó ganador. En tanto, Cristian Navarro, el imitador de ‘El ruiseñor de América’, recibió el trofeo del segundo lugar y USD 4 500.

Antes de conocer al ganador, Pamela Cortés y Axel unieron sus voces en el escenario en un concierto unplugged con los temas: ‘Te voy a amar’ y ‘Dicen’. Los artistas y compositores proyectaron conexión.

La tercera fue la vencida

Juan Gabriel es un ejemplo de constancia. Cumplió el sueño de ingresar al reality Yo Me Llamo en su tercer intento. El imitador de 38 años es un hombre que no claudica. «Desde pequeño he sido un muchacho luchador, lucho por lo que me gusta. A veces no se me han dado las cosas por las que he luchado; Dios sabrá por qué«.

Leonardo Escalante es creyente. Antes de la final de Yo Me Llamo dijo que todo dejaba en manos de Dios y adelantó que su mayor deseo es permanecer en el corazón de las personas que lo han apoyado.

«Yo Me Llamo me ha dado más solidez en mi personaje; más experiencia, más técnica vocal, más profesionalismo en mi trabajo. Agradezco a la Escuela de YMLL«, dijo Juan Gabriel a Teleamazonas.

«Lo que venga después, espero y aspiro, son los deseos de mi corazón, que pueda permanecer en el corazón de la gente, porque es fácil llegar a la cima, pero mantenerse es muy difícil. Espero que Dios me dé la oportunidad de hacer esas dos cosas, de llegar a la cima y de mantenerme. Y, si no, pues que sea la voluntad de Dios, pero desde ya estoy muy agradecido«, manifestó el imitador.

Teleamazonas anuncia la 7ma. temporada de YMLL

Ronald Farina fue el encargado de dar la buena nueva. Yo Me Llamo tendrá séptima temporada en Ecuador en el 2024. Próximamente se harán públicos los detalles para recibir postulaciones al mayor reality de imitación.

Miles de concursantes se registraron para la sexta temporada, pero solo 32 lograron pasar la fase de audiciones frente al jurado. Entre ellos:

Wisin y Yandel

Isabel Pantoja

Emmanuel

Los Panchos

Joy

Mon Laferte

Héctor Lavoe

Juan Gabriel

José José

Daddy Yankee

Vicente Fernández

Jessi Uribe

El Puma

Manuel Turizo

Víctor Manuelle

Luis Fonsi

Paola Jara

Romeo Santos

Luis Miguel

Enrique Bunbury

Sting

Julio Jaramillo

La noche final de la 6ta. temporada de Yo Me Llamo

Cargados de energía y sobre todo de elegancia, con una serie de coreografías y una recopilación de varios temas musicales. Así arrancó la la Gala 62 con la Gran Final de Yo Me Llamo Ecuador, la noche de este lunes 11 de septiembre del 2023.

Luis Fonsi fue el primero de los cuatro finalistas en salir al escenario con el tema ‘No me doy por vencido’. El imitador lo cantó a todo pulmón, mientras, a sus espaldas lo acompañaba la imagen de una luna brillante que resaltaba en medio de unas nubes.

Las intensidad de las luces del escenario también disminuyeron para ambientar el show que Pamela Cortés felicitó. «Felicidades por todo lo que has logrado hasta el día de hoy, colega». Y resaltó que el participante escogió muy bien el tema, «se siente; no darse por vencido ante los sueños, ser constante, ser disciplinado», enfatizó.

La noche cambió de ritmo. Fue el momento para que Héctor Lavoe ponga la salsa en el escenario. Con el tema ‘El cantante’ llenó de alegría el escenario junto a una pareja de bailarines que marcaron el paso de la música. Axel fue concreto en la devolución, «vos sos el cantante sin duda», le dijo. Y recalcó que el imitador siempre ha sido el encargado de llevar «la alegría, la fiesta y la buena música».

Además, el artista argentino destacó el parecido físico del imitador con el verdadero Héctor Lavoe. Al momento que el participante salió al escenario su rostro se fundió con la imagen del verdadero artista, que se encontraba en la pantalla posterior del escenario. Además, su vestuario fue idéntico.

Las emociones llegaron al límite cuando Juan Gabriel salió al escenario para cantar ‘Abrazame muy fuerte’. Un tema que hizo llorar a Axel y que al final del show terminó abrazado junto a Pamela y Erika Vélez. Pero el público no se quedó atrás y empezó a corear el nombre de Juan Gabriel.

Erika resaltó la actuación del participante aduciendo que nunca llevó el personaje a la parodia, sino que lo hizo con respeto y reflejó su cariño hacia el verdadero artista, ‘El Divo de Juárez’. «Eres talentoso», enfatizó.

El último finalista de la gala final fue Julio Jaramillo. ‘El ruiseñor de América’ interpretó el tema ‘Nuestro juramento’, mientras en sus manos portó dos rosas rojas que conforme avanzaba en su presentación se las entregó al público. Pamela dijo sentirse agradecido con la participación de Julio Jaramillo ya que ha permitido que la música ecuatoriana esté presente durante estos casi cuatro meses de programa.

