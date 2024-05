Juan Zapata denuncia irregularidades en el juicio político en su contra

Juan Zapata, exministro del Interior, denunció este lunes 13 de mayo del 2024 irregularidades en el juicio político en su contra que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Con un escueto comunicado, informó que presentó ante la Comisión de Fiscalización y Control Político un documento donde detalla las anomalías.

«A pesar de los reportes mediáticos sobre el avance del proceso, no he sido notificado oficialmente en ningún momento (…) A diferencia de otras convocatorias en las que he participado, no he recibido notificación alguna sobre el presente juicio político, ni siquiera por correo electrónico o teléfono, a pesar de contar con un correo oficial registrado en el sistema de gestión documental de la Asamblea Nacional», aseveró Zapata.

Ante ello, el exministro solicitó que se certifique que se le notificó en el correo electrónico registrado y que «se retrotraigan todas las actuaciones del proceso hasta el momento de la primera notificación por parte de la Comisión de Fiscalización».

Finalmente, Zapata reiteró su «vocación democrática de responder ante cualquier proceso de fiscalización siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso y los derechos constitucionales en los procesos de enjuiciamiento político».

Presenté ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional un informe detallando irregularidades en el proceso de juicio político en mi contra. A pesar de los reportes mediáticos, no he sido notificado oficialmente en ningún momento, violando el artículo 80 de la LOFL. pic.twitter.com/vYJsTmk5aN — Juan Zapata (@CapiZapataEC) May 13, 2024

Zapata enfrentará un juicio político por incumplimiento de funciones al no haber enfrentado eficientemente la crisis de inseguridad y violencia que vive Ecuador, que obligó al actual gobierno a declarar el conflicto armado interno, según la solicitud del proceso presentada por Carlos Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC).

En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la solicitud se calificó por unanimidad el 17 de abril del 2024. El plazo para que presenten las pruebas de cargo y descargo terminó este domingo 12 de mayo del 2024 y ahora corre el tiempo para la aprobación del informe.

