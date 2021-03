Juan Zapata analiza las medidas restrictivas para Semana Santa

El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, habló sobre el panorama que el Ecuador está enfrentando respecto a la pandemia de la Covid-19.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Zapata evidenció la problemática basada en estadísticas comparadas con el año anterior.

«Nos sorprendió tres aspectos fundamentales: El análisis del número acumulado de contagios, la capacidad hospitalaria del país y el número de defunciones», dijo Zapata.

En este último indicador, Juan Zapata mostró los números de marzo del año 2020 (6782) respecto al 2021 (8461), en número de fallecidos.

«Si comparamos los datos tenemos un aumento de entre el 25 y 40% de defunciones», afirmó.

Lo propio hizo con datos de Pichincha, la provincia más golpeada. «Si comparamos con marzo del 2020, tuvimos 944 muertes y en el 2019, 964». En este 2021, en marzo se tiene 1542 muertes.

Así, pese a todas estas cifras, Zapata hace un llamado a la población pues la norma no permite aplicar otras medidas.

«Por eso se toman estas decisiones. No olvidemos que las decisiones las seguimos tomando bajo un ordenamiento jurídico con norma ordinaria. Y por eso es complicado establecer medidas que quizá muchos solicitan; pero el COE Nacional no puede asumir competencias que no le corresponden», resaltó Juan Zapata.

«Estos datos no pueden dejar de preocuparnos. Quienes nos piden de manera desesperada que hagamos algo son los médicos, los gerentes de hospitales, ministerio de Salud, expertos epidemiológicos».

Quito y Guayaquil intensifican restricciones por aumento de contagios

Guayaquil avanzará con nuevas medidas a partir de este miércoles 31 de marzo