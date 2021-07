Juanes para el mundo y el mundo de Juanes

Juanes no solo ha logrado enamorar al mundo, sino que es un artista que se deja enamorar por el mundo y la música que hay en él. Sus más recientes trabajos son prueba de eso.

Es difícil pensar en un latino que no haya escuchado de Juanes. Incluso si lo suyo no es el rock, este colombiano lleva más de 20 años marcando la parada en cuanto al género. Este es el Juanes que convirtió el rock en español en una herramienta de conciencia social, con canciones como Fíjate bien ; este es el Juanes que nos enamoró con temas como Volverte a ver y A Dios le pido ; este es el Juanes que ha experimentado con la fusión de géneros con bandas y artistas como Morat, Mon Laferte y hasta Kali Uchis.

Es, sin duda, la voz del rock latino. Y se hace sentir por todo el mundo.

Tras un año pandémico en el que Juanes ha logrado colaboraciones e hitos inigualables en su carrera, como su álbum Origen que homenajea la música que lo formó como músico, o como su participación en el nuevo proyecto de Metallica con un gran cover de Enter sandman , ahora este artista colombiano se puede marcar otro logro sin precedentes: como parte del nuevo álbum de Elvis Costello, una reinterpretación de su clásico This year’s model con voces latinas dándole vida en español a las icónicas canciones de esta estrella de rock, Juanes hará una nueva versión del clásico Pump it up.

Juanes para el mundo

El nombre de este osado proyecto es Spanish edition y la canción junto a Juanes es su primer sencillo y carta de presentación; una interpretación que tiene el mejor sonido de Costello junto a la icónica voz de la estrella de rock latino. A veces puede sentirse un poco abrumador navegar la extensa obra de este titán de la industria. Por eso es que, para darle un punto de inicio y un buen rato de rock en español, traemos una playlist con lo mejor de Juanes, con ese sonido único con el que este colombiano conquistó el mundo. ¡Nunca es mal momento para descubrir o revivir este sonido que hizo historia en el rock en español!

Escuche esta playlist en:

