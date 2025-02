Jude Bellingham se disculpa tras polémica expulsión: ‘En inglés, es algo que decimos entre nosotros’

Actualizado 10:15

Redacción Teleamazonas.com, EFE |

El futbolista inglés, Jude Bellingham, vivió un nuevo capítulo de controversia arbitral en el reciente empate del Real Madrid ante Osasuna en fútbol de España.

Jude fue expulsado por el árbitro Munuera Montero en el minuto 39 del partido. El centrocampista inglés recibió la tarjeta roja directa tras un incidente en el que, según el árbitro, Bellingham le dijo «fuck you» (que te jodan). Sin embargo, el jugador ha ofrecido una versión diferente de los hechos.

Bellingham, quien reconoció su error, explicó que la expresión utilizada fue «fuck off» (no me jodas), una frase común en su país natal, Inglaterra, que utilizó en un momento de frustración. El futbolista del Real Madrid subrayó que la intención no era insultar al árbitro, sino más bien expresar su malestar consigo mismo en el calor del momento.

«Cuando hablo en el campo, a veces las palabras salen de manera automática y sin pensarlo, porque en Inglaterra es una expresión que se usa con frecuencia. Sin embargo, ahora reconozco que tal vez debí haber sido más cuidadoso en cómo me expresé, especialmente considerando que estoy jugando en España y el idioma y las interpretaciones pueden variar«, comentó Bellingham.

El jugador de 20 años continuó diciendo que no hubo malicia en lo que dijo, sino una reacción impulsiva ante la situación del partido. «Fue una expresión que utilicé conmigo mismo, algo como una frustración que salió en el calor del momento. En inglés, es algo que decimos entre nosotros, pero al ser malinterpretado, entiendo que pueda haber generado una reacción exagerada», explicó.

Bellingham asumió su responsabilidad por el incidente, reconociendo que debería haber controlado mejor sus emociones en ese momento. «Sé que no es excusa, pero a veces los nervios y la presión del partido te hacen reaccionar sin pensar en cómo puede ser percibido por los demás. Tal vez debería empezar a hacer el esfuerzo de pensar en español en situaciones como esta para evitar futuros malentendidos», dijo el mediocampista.

Finalmente, el futbolista concluyó con un mensaje de autocrítica, destacando que su comportamiento no fue apropiado para un jugador del Real Madrid. «Es mi culpa por no controlar mis emociones en ese momento. Soy el responsable de lo que sucede en el campo, y aunque no hubo mala intención, entiendo que lo que se percibió no fue lo adecuado para un jugador de mi nivel y en un club como el Real Madrid», sentenció.

La expulsión de Bellingham ha generado debate en torno a la interpretación de las palabras dentro del contexto del fútbol y el uso de expresiones propias de cada país. Sin embargo, el jugador ha mostrado arrepentimiento y se ha comprometido a mejorar su autocontrol en futuras situaciones.

