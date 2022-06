Juez que liberó a 18 capturados sustenta su decisión en una supuesta falta de pruebas

El juez que liberó a los 18 capturados en los exteriores de un hospital, sustenta su decisión en una supuesta falta de pruebas. La Policía asegura que había evidencias suficientes para dictar prisión preventiva. El magistrado es el mismo que hace dos años no le dictó prisión preventiva a Jacobo Bucaram Pulley.

El juez de garantía penales José Miguel Torres López hizo posible que los 18 capturados en el parqueadero de una hospital de Guayaquil, acusados de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego, estén libres.

Pese al pedido de Fiscalía, el magistrado decidió no dictarles prisión preventiva sino medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la presentación semanal ante la autoridad.

No obstante, Torres dice que las evidencias que le presentaron en la audiencia no fueron suficientes; esto pese a que dentro de los tres vehículos, en los que llegaron los sujetos hasta el hospital, hallaron armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, que no pudieron justificar.

Según el juez que liberó a las 18 personas detenidas con armas afuera del hospital Luis Vernaza, los detenidos estaban dentro del hospital y las armas en los vehículos. Por eso no ordenó prisión preventiva.

11 de los 18 detenidos tienen antecedentes penales por tráfico de drogas, porte de armas, municiones y explosivos, ataques y resistencia, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Pero la extensa lista de antecedentes, para el juez no tuvo relevancia. «La ley no me faculta para en el momento de valorar si les ordeno o no prisión preventiva. No me faculta ver pasado judicial», aseguró José Miguel Torres López.

