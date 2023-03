Jueza presentó proyecto de dictamen de pedido de juicio político contra Lasso

La jueza Teresa Nuques presentó el proyecto de dictamen respecto del pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Lo hizo este lunes 27 de marzo de 2023.

Se requieren seis de nueve votos para admitir o no el pedido de juicio político. En el caso de que la Corte dé paso hay voces que ponen sobre la mesa la facultad del Presidente para disolver la Asamblea, es decir la muerte cruzada.

Ximena Ron, abogada constitucionalista, sostiene que el proyecto de sentencia y la resolución no implican un análisis de fondo. Es decir que no demostrarían si el Presidente de la República cometió o no concusión o peculado; o si las pruebas presentadas avalan una posible comisión de esos delitos. «Este es un análisis que debe realizar la Asamblea Nacional al interior de la Comisión de Fiscalización. La Corte tiene que limitarse a un examen formal de la petición”.

Similar opinión tiene Sadim Zaidán, abogado constitucionalista, quien sostiene que la Corte tiene la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance del control de constitucionalidad en este tipo de juicios políticos. “No hay que olvidarse que la Corte podría cambiar de precedente. La jurisprudencia es vinculante para todos, excepto para la propia Corte”.

Los expertos señalan que los jueces también deberán considerar todos los errores que ha cometido la Asamblea Nacional. “En un acto de irresponsabilidad haber remitido incompleto el expediente del juicio político. No enviaron la resolución que fue posteriormente reconsiderada”, dijo Zaidán

