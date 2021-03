Jugador de la quinta división marcó uno de los mejores goles del año

Elisha Sam, delantero del equipo de la quinta división de Inglaterra ‘ Notts County’ marcó uno de los goles más impresionantes en lo que va del año.

En el partido que enfrentó a Notts Country con el Oxford City, por la semifinal del torneo conocido como FA Trophy, que enfrenta a clubes semiprofesionales, Elisha Sam anotó uno de los goles del partido, pero lo facturó de una manera impresionante.

El tanto es digno del premio Puskas, que entrega galardones a los mejores goles del año, porque fue anotado al estilo ‘escorpión’ e incluso dejó anonadados a los relatores del partido.

Según el portal de noticias RT, «Fue el segundo gol de Sam en el partido, después de que abrió el marcador en el minuto 49. Finalmente, el club de Nottingham se impuso 3-1, luego de que Jimmy Knowles marcara poco antes del pitido final, lo que permitió a su equipo acceder a semifinales».

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! 🤯 pic.twitter.com/kmmMj5tlb8