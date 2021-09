Jugadores y jugadoras de la selección nacional de Irlanda cobrarán lo mismo por representar a su país, según lo anunciado por la Asociación Irlandesa de Fútbol. La decisión, calificada de ‘histórica’, dispone igualdad salarial tanto en la selección masculina como en la femenina.

«Los jugadores que representen a los equipos masculinos y femeninos de la República de Irlanda recibirán las mismas tarifas de partido en los partidos internacionales», dijo la FAI. A inicio de semana, según medios internacionales, se llegó a un acuerdo entre los representantes de cada equipo para garantizar esta nueva normativa.

En este marco, trascendió que el equipo masculino acordó reducir sus tarifas internacionales para contribuir a los salarios del equipo femenino. Las bonificaciones de clasificación para los torneos de fútbol también se pagarían por igual, según informa Euronews.

