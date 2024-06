Juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio se desarrolla en Quito

La audiencia de juicio contra cinco personas por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio se instaló la mañana de este martes 25 de junio del 2024 en Quito. En el Complejo Judicial Norte se desplegó un fuerte contingente de seguridad.

Esta diligencia se lleva a cabo en el piso 11 del organismo judicial. En ella se encuentra presente Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio.

Carlos Edwin A., alias ‘El Invisible’; Laura Dayanara C., alias ‘La Flaca’; Erick R., Víctor F., y Alexandra Ch. son procesados en este caso. Tanto a Carlos A. como Laura C. se los vincula con la organización terrorista de los Lobos.

De acuerdo a la teoría de la Fiscalía General del Estado, alias ‘El Invisible’ es el autor mediato del crimen porque presuntamente dio la orden de matar a Villavicencio desde la cárcel de Cotopaxi. Él dio la disposición a Johan C. (asesinado en la cárcel) para que ejecute los disparos, detalló la entidad.

Mientras que Laura C. es señalada como coautora del crimen porque estuvo a cargo de la logística, entrega de dinero, armas, vehículos, motocicletas y ropa para los sicarios. También, planificó y coordinó el atentado. De acuerdo a la Fiscalía, ella junto a Erick R. y Víctor F., juzgados en calidad de cómplices, reconocimiento del lugar al que se tenía previsto que acudiera el candidato.

Alexandra Ch. quien también es juzgada como cómplice, estuvo en el interior del colegio donde se desarrolló el mitín y habría sido quien avisó del ingreso y salida de Villavicencio a los sicarios, indicó la Fiscalía.

Tras el hecho violento que conmocionó a Ecuador y el mundo, 13 personas fueron procesadas por el crimen. Sin embargo, en octubre de 2023 siete de los involucrados fueron asesinados en el Complejo Penitenciario del Guayas y la cárcel de El Inca. Además, otro se benefició de un sobreseimiento.

La primera intervención la realizó Ana Hidalgo, agente fiscal encargada del caso. La funcionaria empezó relatando los hechos ocurridos el 9 de agosto del 2023 durante un mitin político en el Coliseo del Colegio Anderson, ubicado en el norte de Quito.

Inconsistencias, información contaminada y teoría ambigua

Luego se dio paso a los alegatos de la defensa de los cinco procesados. Primero habló el abogado de Erick R. y Víctor F. El jurista indicó que los dos “no tienen ningún grado de participación” en el asesinato de Villavicencio. Asimismo, recalcó que los dos fueron apresados por otro caso relacionado al presunto delito de receptación.

Por su lado, la defensa de alias ‘Invisible’ aseguró que la información extraída de su celular está contaminada porque no se siguió la cadena de custodia respectiva. Además, indicó que no tiene participación en el crimen porque no «existe prueba que lo vincule» pues el único indicio de la Fiscalía es una prueba periférica e indirecta.

El abogado de Laura C. también alegó que la teoría del caso es ambigua y que los elementos de prueba son inadecuados. Y el defensor público de Alexandra Ch. dijo que durante el juicio probará varias inconsistencias en el caso Fernando Villavicencio.

